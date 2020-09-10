Сервисный центр iphone: где отремонтировать свой смартфон

Почему стоит обращаться в сервисный центр

AppleLab предоставляет свои услуги на месте, и многие из них выполняются сразу же при посещении центра. Он находится по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская 72, ТЦ "Олимпийский" 3 этаж, 13 магазин. В Компания имеет сертификат авторизованного поставщика услуг Apple, что означает, что AppleLab может выполнять весь гарантийный и послегарантийный ремонт продуктов Apple.

Чем занимается AppleLab

Сервисный центр занимаемся комплексным ремонтом мобильных телефонов компании Apple. Команда компании состоит из опытных сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию. При проведении авторизованного гарантийного обслуживания устройств iPhone AppleLab обеспечиваем соблюдение всех строгих норм и технических стандартов, установленных производителем. Компания придерживается определенных процедур и для этого использует только сертифицированные сервисные инструменты.В В сервисном центре стараются максимально сократить время обслуживания клиентов. Однако каждый случай индивидуален и нельзя сказать на сколько затянется ремонт каждого смартфона.

Самые "популярные поломки

Замена экрана: безусловно, самый популярный тип неисправности. Более 80% ремонтов - это просто поврежденные ЖК-дисплея;

Замена батареи: вторая по популярности услуга;

Замена порта зарядки: еще один частый глюк. Механические повреждения, часто влияющие на прерывание цепей питания и, как следствие, отсутствие зарядки телефона;

Замена аудиопорта: грязь, влага или небрежное обращение могут повредить вход для наушников;

Ремонт камеры: фотографии становятся все хуже? Пора проверить ваш аппарат.

Сначала диагностика

Каждый ремонт начинается с комплексной диагностики проблемы. На ее основе составляем смета ремонта телефона, после идет контакт с клиентом. На этом этапе клиент может принять окончательное решение, ремонтировать мобильный телефон или нет. Все в руках владельца смартфона.