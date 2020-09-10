Сервисный центр iphone: где отремонтировать свой смартфон

Хотя и смартфоны компания Apple считается одними и самых надежных на рынке они также нуждаются в ремонте. Совсем недавно открылся Сервисный центр iPhone в Киеве и на сайте можно увидеть какими типами ремонта занимается компания. Если у вас есть проблемы с iPhone, самое время обратиться в AppleLab.
AppleLab предоставляет свои услуги на месте, и многие из них выполняются сразу же при посещении центра. Он находится по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская 72, ТЦ "Олимпийский" 3 этаж, 13 магазин. В Компания имеет сертификат авторизованного поставщика услуг Apple, что означает, что AppleLab может выполнять весь гарантийный и послегарантийный ремонт продуктов Apple.
Сервисный центр занимаемся комплексным ремонтом мобильных телефонов компании Apple. Команда компании состоит из опытных сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию. При проведении авторизованного гарантийного обслуживания устройств iPhone AppleLab обеспечиваем соблюдение всех строгих норм и технических стандартов, установленных производителем. Компания придерживается определенных процедур и для этого использует только сертифицированные сервисные инструменты.В В сервисном центре стараются максимально сократить время обслуживания клиентов. Однако каждый случай индивидуален и нельзя сказать на сколько затянется ремонт каждого смартфона.
Каждый ремонт начинается с комплексной диагностики проблемы. На ее основе составляем смета ремонта телефона, после идет контакт с клиентом. На этом этапе клиент может принять окончательное решение, ремонтировать мобильный телефон или нет. Все в руках владельца смартфона.
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