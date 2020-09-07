12:57 07.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Маск потерял почти 10 миллиардов долларов за неделю

Хотя генеральный директор Tesla недавно занял третье место в списке самых богатых людей мира, последняя неделя торгов на фондовом рынке не была для него хорошей.

Маск потерял почти 10 миллиардов долларов за неделю

Некоторое время назад миру стало известно, что собственность владельца бренда Tesla составляет 115,4 миллиарда долларов, что сделало Илона Маска третьим богатейшим человеком в мире. Прыжок на два места дал ему резкий скачок в цене акций автомобильной компании Tesla. Завершение торгов в начале этой недели принесло рост на 12,5%.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

К сожалению, недавняя коррекция на фондовом рынке привела к огромному падению Tesla до 9,9 млрд долларов. Акции компании начали дешеветь в среду после того, как в СМИ попали новости о шотландской инвестиционной компании Ballie Gifford. Компания уменьшила свою долю в акциях американской компании, что привело к падению стоимости акций на 5,5%.

Несмотря на спад, Маск не потерял своего места в списке, а его состояние в четыре раза больше, чем год назад. Теперь только Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 125 миллиардов долларов, и Джефф Безос с 202 миллиардами долларов опережают Маска.


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