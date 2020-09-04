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Google Play: удалено шесть 6 приложений, которые воровали деньги со счета, не стали ли вы жертвой?

Google удалил еще 6 вредоносных приложений из Play Store. В их коде снова скрывался троян Joker. К счастью, количество загрузок приложения составило чуть более 200 000.

Google Play: удалено шесть 6 приложений, которые воровали деньги со счета, не стали ли вы жертвой?

Вредоносная программа, более известная как Joker или Bread, работает как мошенническое приложение. В 2017 году впервые появился подходящий термин для этого типа вредоносных программ - fleeceware. Он крадет деньги пользователей, активируя премиум-услуги без ведома владельца устройства. Троян перехватывает полученные SMS и отправляет платные сообщения, что позволяет подтверждать платные подписки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TechNews.

На этот раз приложения, содержащие Джокер, были обнаружены командой экспертов из Pradeo. Они были замаскированы под различные типы приложений. Эксперты обнаружили вредоносное ПО, изучив обзоры программ и отчеты пользователей Google Play Store.

Из-за большого количества потенциальных угроз в Play Store эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям Android использовать программы безопасности.

Вредоносные приложения, содержащие троян Joker, которые удали Google:

  • Safety AppLock [более 10 000 установок] applock.safety.protect.apps
  • Convenient Scanner 2 [более 100 000 установок] com.convenient.scanner.tb
  • Push Message-Texting&SMS [более 10 000 установок] sms.pushmessage.messaging
  • Emoji Wallpaper [более 10 000 установок] tw.hdwallpaperthemes.emoji.wallpaper
  • Separate Doc Scanner [более 50 000 установок] sk.pdf.separatedoc.scanner
  • Fingertip GameBox [более 1 000 установок] com.theone.finger.games

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