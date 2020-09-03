Американцы все ближе к созданию сверхзвукового оружия

DARPA собирается испытать свое новое гиперзвуковое оружие. Вся конструкция будет двигаться со скоростью Mach 5 и сможет достичь любой точки мира. Для сравнения, в настоящее время ракеты движутся со скоростью около 0,8 Маха, в то время как ракеты воздух-воздух движутся со скоростью от 1 до 5 Mach.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В двух концепциях, представленных Lockheed Martin и Raytheon, используются специальные технологии, позволяющие продлить полет со скоростью, превышающей скорость звука. Одно из концептуально разработанных вооружений было уничтожено во время испытательного полета. Однако DARPA не унывает и хочет протестировать следующие два решения.

Менеджер программы испытаний Эндрю Кнедлер сказал, что последние месяцы испытаний в аэродинамической трубе позволят операции быть успешными. Если это произойдет, американские военные получат в свой арсенал новое, не имеющее аналогов оружие.

Дэниел Маррен, аэрокосмический инженер и директор испытательного центра ВВС США в Уайт-Оук, штат Мэриленд заявил ранее, что не позднее октября 2022 года предоставить Пентагону готовое гиперзвуковое оружие.

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