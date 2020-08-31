Ford и Bosch тестируют автоматическую парковку: не нужно даже сидеть в автомобиле

Чтобы продемонстрировать возможности постоянно развивающейся технологии автоматической парковки, Ford сделал доступными модели Escape, специально подготовленные для этой цели. Используя обширную радиолокационную систему, они связываются с датчиками Bosch, установленными на многоэтажной автостоянке в центре Детройта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Комбинация этих решений позволяет транспортным средствам находить пустые парковочные места, избегать статических объектов, обнаруживать людей на дороге и парковаться без какого-либо вмешательства человека.

Причем в этом случае водителю даже не нужно садиться в автомобиль. Вся операция поддерживается специальным приложением для смартфона, которое позволяет не только следить за действиями Ford, но и позволяет выбрать нужное место и отозвать машину во время отправления.

Необслуживаемая парковка - очень важный шаг на пути к автономному вождению. Помимо более быстрой и удобной парковки, основная цель проекта - проверить, как люди воспринимают этот тип решений и готовы ли они доверять автоматизации.

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