12:39 31.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246352:labazovych

Ford и Bosch тестируют автоматическую парковку: не нужно даже сидеть в автомобиле

Известный американский производитель автомобилей в сотрудничестве с брендом Bosch продемонстрировал технологию автоматизированной парковки на одной из автостоянок Детройта.

Ford и Bosch тестируют автоматическую парковку: не нужно даже сидеть в автомобиле

Чтобы продемонстрировать возможности постоянно развивающейся технологии автоматической парковки, Ford сделал доступными модели Escape, специально подготовленные для этой цели. Используя обширную радиолокационную систему, они связываются с датчиками Bosch, установленными на многоэтажной автостоянке в центре Детройта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Комбинация этих решений позволяет транспортным средствам находить пустые парковочные места, избегать статических объектов, обнаруживать людей на дороге и парковаться без какого-либо вмешательства человека.

Причем в этом случае водителю даже не нужно садиться в автомобиль. Вся операция поддерживается специальным приложением для смартфона, которое позволяет не только следить за действиями Ford, но и позволяет выбрать нужное место и отозвать машину во время отправления.

Необслуживаемая парковка - очень важный шаг на пути к автономному вождению. Помимо более быстрой и удобной парковки, основная цель проекта - проверить, как люди воспринимают этот тип решений и готовы ли они доверять автоматизации.

Ранее мы сообщали, что армия США показала летающий автомобиль.


Поделиться

Читайте также:

  • Сегодня ранним утром, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог транспортного средства. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УРА-Информ.

  • Уряд Індії в бюджеті на 2020/2021 фінансовий рік відмовилося пом'якшувати обмеження на імпорт сталевої продукції. Про це повідомив міністр металургійної промисловості Дхармендра Прадхан передає портал "Металлоснабжение і збут".

  • У Парламенті зареєстровано відразу кілька законопроектів (№3704, 3705 та 3706), які не тільки скасовують акцизи і пропонують повернути пільгову розмитнення автомобілів з-за кордону, але також додають транспортний податок, який раніше діяв тільки на елітні автомобілі.
 
Экс-президент Польши: Лукашенко не повторит историю Януковича Как работают микрокредиты Сепаратор для очистки зерна - незаменимый спецоборудование для фермеров Германия призвала Россию выяснить ситуацию с отравлением Навального
Проишествия
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив