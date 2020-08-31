Ford и Bosch тестируют автоматическую парковку: не нужно даже сидеть в автомобиле

Известный американский производитель автомобилей в сотрудничестве с брендом Bosch продемонстрировал технологию автоматизированной парковки на одной из автостоянок Детройта.
Чтобы продемонстрировать возможности постоянно развивающейся технологии автоматической парковки, Ford сделал доступными модели Escape, специально подготовленные для этой цели. Используя обширную радиолокационную систему, они связываются с датчиками Bosch, установленными на многоэтажной автостоянке в центре Детройта.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.
Комбинация этих решений позволяет транспортным средствам находить пустые парковочные места, избегать статических объектов, обнаруживать людей на дороге и парковаться без какого-либо вмешательства человека.
Причем в этом случае водителю даже не нужно садиться в автомобиль. Вся операция поддерживается специальным приложением для смартфона, которое позволяет не только следить за действиями Ford, но и позволяет выбрать нужное место и отозвать машину во время отправления.
Необслуживаемая парковка - очень важный шаг на пути к автономному вождению. Помимо более быстрой и удобной парковки, основная цель проекта - проверить, как люди воспринимают этот тип решений и готовы ли они доверять автоматизации.
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