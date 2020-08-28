Илон Маск скоро покажет систему связи мозг-компьютер

Стала конкретная дата и время, когда мы увидим, как гаджет работает на практике, что позволит управлять другими устройствами с помощью своего разума. Презентация состоится в ночь с 28 на 29 августа 2020 года в полночь по украинскому времени.

Об этом пишет УРА-Информ.

Во время демонстрации мы увидим робота второго поколения, который вставит Neuralink в человеческий мозг. Электроды, соединяющие устройство с серым веществом, тоньше человеческого волоса, поэтому соединение выполняет робот.

Кроме того, Илон Маск также анонсировал демонстрацию того, как нейроны (нервные проекции) функционируют в реальном времени при подключении.

Маск мечтает, чтобы процесс установки Neuralink был таким же неинвазивным, как глазная хирургия LASIK. По словам руководителя проекта, тогда вам не придется рассчитывать на дорогостоящие процедуры, которые проводят нейрохирурги. Маск считает, что роботы, внедряющие систему Neuralink, могут приблизиться по эффективности к системам LASIK в течение нескольких лет.

Ранее появились первые результаты замера скорости интернета от Маска.