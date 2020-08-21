15:54 21.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Facebook только в новом стиле с сентября

Уже несколько месяцев Facebook планомерно развивает свой совершенно новый вид. По последней информации, в сентябре этого года полностью исчезнет "классический" стиль портала.

Facebook только в новом стиле с сентября

Недавно пользователи Facebook были удивлены совершенно новым видом популярного портала. Как вы можете догадаться, многие люди, знакомые с текущей версией веб-сайта, не были в восторге от внезапного изменения, тем более что современный дизайн может показаться ужасно хаотичным. Специально для них в Facebook решили ввести возможность переключения между одним проектом и другим - к сожалению, ненадолго.

Об этом пишет УРА-Информ.

По заявлению компании, классический дизайн Facebook навсегда исчезнет в сентябре. Это означает, что у пользователей больше не будет выбора между новой и старой версией портала. Все будут вынуждены использовать новый интерфейс.

Учитывая различия с обеих сторон, сейчас стоит привыкнуть к новому Facebook.

Ранее мы сообщали, что Facebook официально выпустил Reels - новую функцию Instagram и конкурента TikTok. Услуга доступна более чем в 50 странах.


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