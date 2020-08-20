Наконец-то: Android Auto подключится по беспроводной сети к любому смартфону

Беспроводное соединение в Android Auto стало возможным уже более двух лет назад. Однако есть некоторые ограничения. Только некоторые смартфоны Samsung из серии Galaxy и Google Pixels могут использовать эту функцию. Остальные владельцы устройств должны подключаться к автомобильному комплекту через USB-кабель.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 9to5Google.

Вчера на странице поддержки Android Auto были записи, объявляющие об изменении. Среди записей можно увидеть страны, в которых можно использовать Android Auto, и какие условия должны выполняться устройствами для использования беспроводного соединения. Помимо известного ранее списка для Android 10 и 9 появилась заметка об Android 11.

"Любой смартфон с версией 11.0 может использовать Android Auto без проводов. Однако все будет не так просто. Во-первых, смартфон также должен поддерживать сети Wi-Fi 5 ГГц, а во-вторых, он должен соответствовать правилам Европейского Союза. Некоторые положения ограничивают использование Wi-Fi 5 ГГц в автомобилях"- отмечает издание.

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