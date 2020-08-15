01:22 15.08.2020 | Технологии | Авторские статьи     укр | рус
100246136:boooeller

Что делать, если течет душевая кабина?

Подтекание душевой кабины - это проблема, которая требует неотложного решения. Даже если на нижнем этаже вы никого не затопите, постоянная сырость в ванной комнате может привести к порче мебели, образованию черной плесени, электрическому замыканию и прочим неприятностям.

Подтекание снизу

Чаще всего течь из-под дна конструкции наблюдается в области нижней части двери и связана с износом уплотнителя. В этом случае замена герметика даст возможность решить возникшую проблему.

Если в установленной модели отсутствует защитный порожек, стоит установить дополнительный барьер в виде металлической или акриловой рейки. Выбор порога должен производиться, исходя из зазора между стеклом и поддоном конструкции. Правильная гидроизоляция не должна мешать открытию/закрытию дверей, но также не должна пропускать влагу наружу.

Подтекание щелей

Нередко протекания наблюдаются в местах стыков отдельных частей конструкции. Это, в своем большинстве, стыки, места крепления петель, соединение стекла со стеной и так далее. Для устранения протекания будет достаточно заменить уплотнитель и сделать повторную герметизацию стыков.ВВ 

При замене уплотнителя, лучше отдать предпочтение продукции производителя ремонтируемой кабины. Если в ассортименте нет необходимой продукции, в этом случае можно рассмотреть альтернативные варианты.

Из-за постоянного взаимодействия с влагой все уплотнители периодически нуждаются в замене. Многие думают, что достаточно купить душевые кабины и конструкция будет служить очень долго, не нуждаясь в ремонте. Каждое изделие имеет свой срок эксплуатации, а своевременная замена герметика является гарантией герметичности и правильного функционирования любого душа.

Как решить проблему?

При обнаружении подтеканий снизу душевой кабины или через щели, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

  • При замене уплотнителя, используйте составы на основе силикона.
  • Установите водозащитный порожек.
  • При проседании двери, выровняйте створки в области петлей и крепежей.
  • Для герметизации щелей используйте только специально предназначенные средства.

Если душевая кабина протекает, обратитесь за помощью к специалистам. Бывают ситуации, когда восстановить целостность изделия просто невозможно. В этом случае стоит задуматься о замене кабины более качественным аналогом.


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