Что делать, если течет душевая кабина?

Подтекание снизу

Чаще всего течь из-под дна конструкции наблюдается в области нижней части двери и связана с износом уплотнителя. В этом случае замена герметика даст возможность решить возникшую проблему.

Если в установленной модели отсутствует защитный порожек, стоит установить дополнительный барьер в виде металлической или акриловой рейки. Выбор порога должен производиться, исходя из зазора между стеклом и поддоном конструкции. Правильная гидроизоляция не должна мешать открытию/закрытию дверей, но также не должна пропускать влагу наружу.

Подтекание щелей

Нередко протекания наблюдаются в местах стыков отдельных частей конструкции. Это, в своем большинстве, стыки, места крепления петель, соединение стекла со стеной и так далее. Для устранения протекания будет достаточно заменить уплотнитель и сделать повторную герметизацию стыков.ВВ

При замене уплотнителя, лучше отдать предпочтение продукции производителя ремонтируемой кабины. Если в ассортименте нет необходимой продукции, в этом случае можно рассмотреть альтернативные варианты.

Из-за постоянного взаимодействия с влагой все уплотнители периодически нуждаются в замене. Многие думают, что достаточно купить душевые кабины и конструкция будет служить очень долго, не нуждаясь в ремонте. Каждое изделие имеет свой срок эксплуатации, а своевременная замена герметика является гарантией герметичности и правильного функционирования любого душа.

Как решить проблему?

При обнаружении подтеканий снизу душевой кабины или через щели, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

При замене уплотнителя, используйте составы на основе силикона.

Установите водозащитный порожек.

При проседании двери, выровняйте створки в области петлей и крепежей.

Для герметизации щелей используйте только специально предназначенные средства.

Если душевая кабина протекает, обратитесь за помощью к специалистам. Бывают ситуации, когда восстановить целостность изделия просто невозможно. В этом случае стоит задуматься о замене кабины более качественным аналогом.