Прорыв американских военных благодаря 3D-принтеру

ВВС США напечатали на 3D-принтере деталь реактивного двигателя, которая, как ожидается, улучшит конструкцию бомбардировщика B-52 Stratofortress, позволяя самолету летать дольше - до тех пор, пока не будут установлены новые двигатели. Военным США нравится улучшать свое оборудование таким образом, но при этом они уверены, что это не приведет к потенциально катастрофическим результатам.

Деталь, напечатанная инженерами, представляет собой противообледенительное уплотнение для турбовентиляторного двигателя Pratt & Whitney TF33-P103. Все потому, что производитель ... не смог предоставить запчасть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В настоящее время B-52 Stratofortress оснащен четырьмя двигателями.

ВВС США остаются лидером в области 3D-печати запасных частей. Многие самолеты и другие конструкции стареют, и производители больше не поставляют для них запчасти. Так было с вышеупомянутым двигателем Pratt & Whitney TF33-P103, который был изобретен в 1958 году.

Это может быть возможностью значительно упростить проблемы с поставками.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили новый металл, работая над улучшенными батареями.