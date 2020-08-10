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Билл Гейтс: покупка TikTok может быть как яд

Билл Гейтс в интервью Wired поделился своим мнением о якобы планах Microsoft.

Билл Гейтс: покупка TikTok может быть как яд

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс назвал потенциальные попытки компании купить TikTok "ядом в кружке". В обширном интервью Wired Gates он объясняет, что покупка части TikTok Microsoft не будет легкой и простой. Предприниматель также считает, что быть крупным игроком в индустрии социальных сетей - непростая игра - Microsoft придется бороться с совершенно новым уровнем модерации контента.

Об этом пишет УРА-Информ.

Дональд Трамп объявил несколько дней назад, что TikTok скоро будет запрещен в США. Президент США назначил дату возможного поглощения Microsoft, которая позволит избежать описанного запрета, 15 сентября 2020 года.

С другой стороны, Twitter тоже интересуется TikTok. Рыночная стоимость Twitter в настоящее время составляет 29 миллиардов долларов. Социальной платформе было бы проще в контексте возможной покупки TikTok - в основном из-за более мягких правил.

Ранее мы сообщали, что Facebook официально выпустил Reels - новую функцию Instagram и конкурента TikTok. Услуга доступна более чем в 50 странах.


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