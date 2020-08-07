Cyberpunk 2077: еще одна презентация игры состоится ​​на следующей неделе

Как можно скорее, то есть в начале следующей недели. Студия запланировала второй выпуск Night City Wire на 10 августа. Во время него можно будет увидеть еще один игровой процесс или производственный элемент, который до сих пор не был представлен.

Об этом пишет УРА-Информ.

На этот раз создатели сосредоточатся на возможном прошлом нашего персонажа (кочевник, беспризорник, корпорация) и связанных с ним последствиях. Также будет показано оружие, которое мы будем использовать во время игры. Также должен быть представлен новый сандтрек игры.

Cyberpunk 2077 на ПК, PS4 и Xbox One выйдет 19 ноября. Игра также появится на консолях следующего поколения в тот момент, когда последние поступят в продажу.

Cyberpunk 2077 - называется одной из самых ожидаемых игр 2020 года, ее с нетерпением ждут миллионы пользователей по всему миру.

Ранее мы сообщали, что Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.