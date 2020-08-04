Умер один из создателей первой компьютерной мыши: не стало легенды

Наряду с Дугласом Энглбартом из Stanford Research, Инглиш был ответственным за создание первой компьютерной мыши - в 1968 году. Проект способствовал последующей разработке многих других концепций, а также развитию компьютерного интерфейса. Аналитики отмечают, что если бы не Инглиш, сейчас у нас не было бы графических пользовательских интерфейсов и видеозвонков или гипертекстовых ссылок.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Хотя в настоящее время у нас стандартные сенсорные экраны, Инглиш и Энглбарт осоздали технологии, которые использовались в последующие годы, в частности, Xerox PARC и вошли в основну различных технологий.

Стоит отметить, что во время разработки мыши в Xerox PARC также появлялся и Стив Джобс, который также принимал участие в разработке компьютерных интерфейсов, прежде чем он создал первый компьютер с яблоком на логотипе со Стивом Возняком.

Ранее мы сообщали, что стал известен новый лидер по продажам смартфонов.