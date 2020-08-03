Хакерская атака на твиттер: стало известно кто ее организовал

Менее чем за три недели прокуратура США определила, что 17-летний Грэм Иван Кларк из Флориды был во главе атаки хакеров. Глава операции был арестован в пятницу 31 июля в его квартире в Тампе. Подростку было предъявлено обвинение в 30 преступлениях. Среди них фишинг и мошенническое использование личных данных и мошенничество в сфере телекоммуникаций. Обвиняемый будет привлечен к ответственности как взрослый.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Ему 17 лет, он только что закончил среднюю школу. Но не обманывайте себя - это не обычный 17-летний парень, - прокомментировал сииуацию прокурор Хиллсборо Эндрю Уоррен. - Эти преступления были совершены с использованием имен известных людей и знаменитостей, но они не главные жертвы. Это мошенничество было разработано, чтобы грабить простых американцев, добавил он.

Помимо Кларка, 19-летний Мейсон Шеппард из Великобритании и 22-летняя Нима Фазели из Орландо также услышали обвинения.

Мы сообщали, что хакеры сумели получить более 100 000 долларов в результате атаки.