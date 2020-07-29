Магазин Google Play: удалено 29 вредоносных приложений, срочно удалите и вы их

Эксперты по кибербезопасности из аналитической и исследовательской группы White Ops Satori опубликовали новую запись в своем блоге. Они сообщают об угрозе, которая была в Google Play Store, в виде приложения для редактирования фотографий. Первый из них был назван Square Photo Blur. Затем след привел их к еще 28 зараженным программам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DFV.

В некоторых случаях приложения быстро сообщают пользователю, что что-то не так. Сразу после установки программы исчезал значок ярлыка с домашнего экрана Android. Вы можете найти их только в списке приложений в настройках. Вредоносные приложения наводнили пользователя полноэкранной рекламой, отображаемой сразу после разблокировки устройства.

Список вредоносных программ, предоставленных White Ops:

Авто PictureCut - скачано 100 тыс. раз

Цвет CallFlash - скачано 50 тыс. раз

Квадрат PhotoBlur (2 разных пакета) - скачано 500 тыс. раз

Квадрат BlurPhoto (2 разных пакета) - скачано 500 тыс. раз

Magic CallFlash (2 разных пакета) - скачано 50 тыс. раз

Easy Blur - скачано 100 тыс. раз

Изображение Blur (2 разных пакета) - скачано 100 тыс. раз

Авто PhotoBlur - скачано 100 тыс. раз

Фото Blur - скачано 500 тыс. раз

Фото BlurMaster (2 разных пакета) - скачано 100к. раз

Super CallScreen (2 разных пакета) - скачано 100 тыс. раз

Площадь BlurMaster - скачано 100 тысяч. раз

Площадь Blur - скачано 50 тыс. раз

Смарт BlurPhoto - скачано 500 тыс. раз

Smart PhotoBlur - скачано 500 тыс. раз

Super CallFlash - скачано 100 тысяч. раз

Смарт CallFlash - заряжено 50 тысяч. раз

Blur PhotoEditor - скачано 5 тыс. раз

Blur Image (4 разных пакета) - скачано 10 тыс. раз