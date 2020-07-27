Так может выглядеть новый iPad mini (ФОТО)

Новый мини будет почти на 20% меньше, чем текущая модель. Размер экрана не изменится, и будет возможно значительное уменьшение размера за счет использования узких рамок, таких же, как в случае планшетов Pro. Стоит добавить, что подобный дизайн заставил бы отказаться от технологии Touch ID в пользу Face ID. Ниже приведено графическое изображение концепции Ортолани.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Стоит напомнить, что в течение некоторого времени появились сообщения о премьере переработанного iPad mini. Минг-Чи Куо утверждает, что Apple представит планшет с размером экрана от 8,5 до 9 дюймов в первой половине 2021 года. В таком случае использование более узких рамок не уменьшит размеры устройства, а скорее увеличит экран при сохранении тех же размеров планшета.

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