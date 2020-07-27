Так может выглядеть новый iPad mini (ФОТО)

Сотрудничающий с BuzzFeed Паркер Ортолани представил свою концепцию iPad mini следующего поколения. Он утверждает, что именно так мог бы выглядеть самый маленький планшет Apple, если бы использовался дизайн, известный из серии iPad Pro.
Новый мини будет почти на 20% меньше, чем текущая модель. Размер экрана не изменится, и будет возможно значительное уменьшение размера за счет использования узких рамок, таких же, как в случае планшетов Pro. Стоит добавить, что подобный дизайн заставил бы отказаться от технологии Touch ID в пользу Face ID. Ниже приведено графическое изображение концепции Ортолани.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.
Стоит напомнить, что в течение некоторого времени появились сообщения о премьере переработанного iPad mini. Минг-Чи Куо утверждает, что Apple представит планшет с размером экрана от 8,5 до 9 дюймов в первой половине 2021 года. В таком случае использование более узких рамок не уменьшит размеры устройства, а скорее увеличит экран при сохранении тех же размеров планшета.
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