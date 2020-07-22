Большая утечка данных бесплатных VPN: проверьте пользовались ли вы этими программами

Общий объем данных составляет 1,2 ТБ. Многие из этих приложений имеют более миллиона загрузок в App Store и Google Play.

Об этом пишет УРА-Информ.

Бесплатные услуги VPN популярны в Украине, потому что они позволяют получить доступ к интернет-контенту, заблокированному в стране, например, социальные сети ВК и Одноклассники.

Среди пользователей раскрываемых сервисов могут быть десятки тысяч украинских пользователей. Такие приложения используются в основном людьми с плохими техническими знаниями, которым необходимо получить доступ к заблокированным веб-сайтам или бесплатно изменить свой IP-адрес, например, для регистрации нескольких игровых аккаунтов или для голосования. Бесплатные VPN-сервисы обеспечивают минимальный уровень анонимности и безопасность сетевого трафика.

Если вы скачивали эти программы измените свои пароли на почте и других важных приложениях.

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