12:28 22.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Большая утечка данных бесплатных VPN: проверьте пользовались ли вы этими программами

Исследователи vpnMentor обнаружили личные данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN в Интернете. Незащищенный сервер в сети содержит информацию из Fast VPN, Flash VPN, Free VPN, Rabbit VPN, Secure VPN, Super VPN, UFO VPN, включая адреса электронной почты, незашифрованные пароли, IP-адреса и адреса проживания, информацию о модели смартфона и идентификаторы устройств пользователи.

Большая утечка данных бесплатных VPN: проверьте пользовались ли вы этими программами

Общий объем данных составляет 1,2 ТБ. Многие из этих приложений имеют более миллиона загрузок в App Store и Google Play.

Об этом пишет УРА-Информ.

Бесплатные услуги VPN популярны в Украине, потому что они позволяют получить доступ к интернет-контенту, заблокированному в стране, например, социальные сети ВК и Одноклассники.

Среди пользователей раскрываемых сервисов могут быть десятки тысяч украинских пользователей. Такие приложения используются в основном людьми с плохими техническими знаниями, которым необходимо получить доступ к заблокированным веб-сайтам или бесплатно изменить свой IP-адрес, например, для регистрации нескольких игровых аккаунтов или для голосования. Бесплатные VPN-сервисы обеспечивают минимальный уровень анонимности и безопасность сетевого трафика.

Если вы скачивали эти программы измените свои пароли на почте и других важных приложениях.

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