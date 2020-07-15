Батарея в смартфонах iPhone 12 поражает своей емкостью

В конце концов, некоторые из них будут поддерживать сеть 5G, а также будут предлагать большие экраны, что, безусловно, будет способствовать увеличению потребления батареи. Однако по хоже, что ситуация не изменится.

Об этом пишет УРА-Информ.

MySmartPrice предоставил подробную информацию о емкости аккумулятора новых смартфонов Apple, и это очень спорные сообщения. Посмотрите на их предполагаемую емкость - для небольших телефонов они меньше, чем для соответствующих моделей из семейства iPhone 11. Только iPhone 12 Pro Max должен получить ссылку с лучшими параметрами по сравнению с его предшественником, iPhone 11 Pro Max.

Apple iPhone 12 (5,4 ") - A2471 - 2227 мАч

Apple iPhone 12 Max (6,1 ") - A2431 - 2775 мАч

Apple iPhone 12 Pro (6,1 ") - A2431 - 2775 мАч

Apple iPhone 12 Pro Max (6,7 ") - A2466 - 3687 мАч

Конечно, основываясь только на приведенных выше цифрах, трудно исключить, будут ли новые айфоны работать без подзарядки меньше, чем их предшественники. Возможно, Apple удастся оптимизировать работу оборудования, чтобы никто не почувствовал негативных последствий этого изменения.

Ранее мы сообщали, что китайцы разработали зарядка для смартфона за 15 минут.