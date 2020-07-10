11:48 10.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Сверхзвуковой самолет скоро взлетит в воздух: впервые с 2003 года

Впервые с тех пор, как Concorde прекратил летать в 2003 году, мы увидим его преемника. Официальный рейс запланирован на октябрь этого года.

Сверхзвуковой самолет скоро взлетит в воздух: впервые с 2003 года

Самолет, который пересечет звуковой барьер, - это XB-1 от Boom. Официальная дата полета была назначена на 7 октября 2020 года. Boom - это бренд, основанный в Колорадо, США, и развивающий быстрые авиаперевозки с 2014 года. Основным назначением был реактивный самолет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

XB-1 - это грядущий сверхзвуковой самолет марки, который является первым в мире независимо разработанным транспортным средством этого типа. Он не будет перевозить пассажиров, но отмечает момент, когда полет с большей скоростью, чем звук, может снова стать прибыльным.

Самолет также был спроектирован для сбора дополнительных знаний о следующем сверхзвуковом самолете Boom Overture - это, в свою очередь, вернет пассажиров на борт. Предполагается, что оверлеи позволят в два раза быстрее путешествовать по миру, чем это было до сих пор. С уровня 18 километров над поверхностью Земли через окна самолета Overture вы сможете увидеть искривление Земли и совершенно новые виды, которые раньше никогда не были доступны пассажирам.

Ранее мы сообщали, что НАСА возвращается на Марс в июле.


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