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NBA 2K21: легендарный игрок на обложке

Коби Брайант появился на обложке NBA 2K21. Будет создано специальное издание "Mamba Forever", предназначенное как для консолей текущего, так и для нового поколения.

NBA 2K21: легендарный игрок на обложке

Фирма 2K объявила, что их последний продукт, премьера которого ожидается осенью, будет иметь три обложки с тремя разными баскетболистами. NBA 2K21 будет выпущен, среди прочего, в издании "Mamba Forever".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Это дань легенде этой дисциплине, которая в прошлом уже появлялась на обложке NBA 2K10. Коби Брайант, его дочь Джанна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января.

2K ранее опубликовал две обложки, которые включают Дамиана Лилларда из Portland Trail Blazers и Зиона Уильямсона из Нового Орлеана Пеликанс.

Игру с Лиллардом на коробке смогут купить игроки для консолей текущего поколения: PlayStation 4 или Microsoft Xbox One. Сам Зион - знак нового времени. Таким образом, 19-летний баскетболист стал лицом игры, посвященной новейшему оборудованию, которое будет доступно для покупки в ноябре этого года: PlayStation 5 и Xbox Series X.

Издание "Mamba Forever" будет доступно для обоих поколений консолей.

Ранее мы сообщали, что PS Плюс в июле с 3 играми от Sony.


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