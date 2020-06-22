Важное обновление Chrome: какой сюрприз ждет пользователей

Портал MSPowerUser сообщает, что следующая версия Google Chrome для операционной системы Windows 10 будет потреблять меньше оперативной памяти, чем текущая версия, и может работать немного быстрее. Разработчики Google будут использовать метод управления памятью, используемый разработчиками, ответственными за Microsoft Edge (так называемый SegmentHeap).

Об этом пишет УРА-Информ.

Сколько оперативной памяти мы сохраним, будет зависеть от нашего компьютера - разработчики Google утверждают, что благодаря этому решению в некоторых ситуациях Chrome использует до нескольких сотен мегабайт памяти меньше (в случае Microsoft Edge после внедрения этой техники спрос на память уменьшился на 27%).

Интересно, что обновление принесет наибольшие преимущества на компьютерах, оснащенных "многоядерными процессорами" (количество ядер не указано).

Ранее мы сообщали, что Electronic Arts официально показала первый трейлер новой версии своего футбольного симулятора FIFA 21.