00:05 20.06.2020 | Технологии | Авторские статьи     укр | рус
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Как сэкономить при строительстве автомойки?

Если вы начинающий предприниматель, пытающийся выяснить, какой вид бизнеса вы хотите создать, вы можете рассмотреть возможность открытия автомойки.

Как сэкономить при строительстве автомойки?

Вы, наверное, замечали, сколько автомобилей на дорогах сегодня. Поэтому, есть смысл рассмотреть такой вариант, как строительство автомойки.

Какие бывают автомойки

Если вы серьезно относитесь к открытию автомойки, первый шаг к реализации вашей мечты — выяснить, какой тип бизнеса будет поддерживать рынок. Или вообще, каким типом автомойки вам будет удобно владеть, да еще и сэкономить на ее строительстве. Конечно, первое, что придет вам на ум – строительство модульной автомойки, которую предлагают на https://modulex.ua.

Итак, вы можете выгодно открыть:

  • Автомойку с полным сервисом. Такие автомойки включает в себя услуги очистки внешней части автомобиля, а также тщательную уборку салона сотрудниками учреждения.
  • Наружные конвейерные мойки. Это когда машина едет по конвейеру и ее в это время моют.
  • Автомойки самообслуживания. Такой тип автомойки предусматривает, что владелец авто сам использует палочку для мытья наружной поверхности своего транспортного средства.
  • Автоматическая мойка. Это тип автомойки, который обычно можно увидеть в мини-маркете или на заправке, потому что он требует меньше места и труда, чем другие автомойки.

Тип автомойки, который вы выберете для открытия, будет влиять на сумму денег, необходимую для начала вашего бизнеса. Конечно, вы захотите не потратить много денег. Как это сделать.

Как открыть автомойку дешево

Если ваша автомойка будет включать в себя мойку автомобилей вручную, то ваши начальные затраты будут ниже, чем затраты на автоматическую мойку, но ваши текущие затраты на рабочую силу, как правило, будут выше. Если вы собираетесь открыть автоматизированную автомойку, вы сможете мыть больше автомобилей в час, не имея при этом большого количества сотрудников. Тут вы экономите на зарплате.

Самый верный способ сэкономить, это выбрать модульное строительство по технологии Modulex. Преимущества на лицо: эксплуатация десятки лет, а само изготовление модуля составляет 5 дней. Кроме того, вы не платите за импорт! Это уже значительный плюс к вашему бюджету. Поэтому, выбирайте тип автомойки, который вам нравиться и приступайте к делу.


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