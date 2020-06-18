11:42 18.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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HTC представила два новых смартфона: впервые за долгое время

Тайваньский производитель анонсировал смартфоны HTC U20 5G и HTC Desire 20 Pro. К сожалению, пока неизвестно, появятся ли они в Украине.

HTC представила два новых смартфона: впервые за долгое время

HTC не презентовала новых смартфонов на протяжении года. Последний смартфон из Тайваня дебютировал в мае 2019 года. U12 + была солидной флагманской моделью, которая, однако, не выдержала конкуренции со стороны Samsung или Huawei. С тех пор HTC, похоже, больше ориентируется на рынок виртуальной реальности.

Об этом пишет УРА-Информ.

Несколько недель назад на премьере были представлены очки виртуальной реальности из линейки HTC Vive Cosmos. В то же время, в феврале появились слухи, что HTC готовит премьеру смартфона в течение полугода. Новый телефон должен был отличаться поддержкой связи 5G.

HTC U20 5G имеет следующие основные характеристики: Snapdragon 765G, RAM 8 GB, память 256 GB, основная камера 48 Mpix f/1.8, 8 Mpix, + 2 Mpix + 2 Mpix, камера селфи - 32 Mpix, батарея 5000 mAh, Android 10, 5G, NFC, dual sim, USB C. Цена смартфона составляет около 640 долларов.

HTC Desire 20 Pro:В  Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти В 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2340 пикселей, набор из четырех камер на задней панели: основная 48 Мпикс f / 1,8, 8 Мпикс (сверхширокоугольная с полем обзора 110 градусов) + 2 Мпикс (макро) + 2 Мпикс (датчик глубины), 25-мегапиксельная фронтальная камера, Аккумулятор 5000 мАч, Система Android 10. Модуль NFC и аудиоразъем 3,5 мм. Цена такого смартфона около 300 долларов.

Ранее мы сообщали, что у компании HTC серьезные финансовые проблемы.


  
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