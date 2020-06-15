12:18 15.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100245114:labazovych

Новые проблемы с Windows 10: что произошло на этот раз и как решить проблему

Microsoft выпустила два обновления в июне этого года. Оказывается, один из них вызвал реальные проблемы на компьютерах пользователей. Появились проблемы с принтерами.

Новые проблемы с Windows 10: что произошло на этот раз и как решить проблему

Группа недовольных пользователей появились на форуме технической поддержки Microsoft и на портале Reddit. Оказывается, что последнее обновление программного обеспечения для Windows 10 предотвратило печать материалов через принтеры - до такой степени, что в некоторых случаях даже распечатать файлы PDF невозможно. Затронутые принтеры принадлежат таким компаниям, как Canon, Brother и Ricoh.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Microsoft знает обо всей проблеме и в настоящее время работает над ее решением. Американская компания рекомендует удалить драйвер принтера и переустановить его или установить новые исправления.

В настоящее время неизвестно, когда американская компания решит выпустить новую, улучшенную версию программного обеспечения. Во время пандемии Microsoft отозвала обновления, отличные от тех, которые содержат функции безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что обновление за май также вызвало проблемы у пользователей Windows 10.


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