Новые проблемы с Windows 10: что произошло на этот раз и как решить проблему

Группа недовольных пользователей появились на форуме технической поддержки Microsoft и на портале Reddit. Оказывается, что последнее обновление программного обеспечения для Windows 10 предотвратило печать материалов через принтеры - до такой степени, что в некоторых случаях даже распечатать файлы PDF невозможно. Затронутые принтеры принадлежат таким компаниям, как Canon, Brother и Ricoh.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Microsoft знает обо всей проблеме и в настоящее время работает над ее решением. Американская компания рекомендует удалить драйвер принтера и переустановить его или установить новые исправления.

В настоящее время неизвестно, когда американская компания решит выпустить новую, улучшенную версию программного обеспечения. Во время пандемии Microsoft отозвала обновления, отличные от тех, которые содержат функции безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что обновление за май также вызвало проблемы у пользователей Windows 10.