Дональд Трамп угрожает закрыть Twitter и Facebook: что будет с социальными сетями

Белый дом объявил, что в четверг президент Дональд Трамп подпишет исполнительный регламент, касающийся социальных сетей. Проект указа предполагает, что его действие может заключаться в том, чтобы сделать веб-сайты ответственными за контент, созданный пользователями.
Агентство Reuters добралось до содержания проекта документа, о подписании которого в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Регламент призывает Федеральную комиссию по связи (FCC), регулятор рынка СМИ, предложить изменение в закон, который в настоящее время в значительной степени защищает онлайн-платформы от юридической ответственности за размещенный пользователем контент. Федеральная комиссия связи США уточнит, должна ли модерация записей пользователей через социальные сети привести к потере защиты от юридической ответственности.
Об этом пишет УРА-Информ.
Постановление было объявлено вскоре после того, как во вторник Twitter предоставил двум записям Трампа специальную ссылку, поощряющую "изучение фактов" о заочном голосовании. В своих записях Трамп сказал, что разрешение голосования по почте в больших масштабах приведет к фальсификации ноябрьских выборов. - несмотря на то, что он неоднократно голосовал таким образом. Нажав на ссылку, прикрепленную к Твиттеру, пользователь перенаправляется на страницу со статьями и твитами, которые противоречат заявлению президента.
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