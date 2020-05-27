Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года: появился неожиданный лидер

Omdia предоставила статистику продаж отдельных моделей смартфонов в первом квартале 2020 года. Список содержит ТОП-10 наиболее часто выбираемых телефонов и выглядит следующим образом:

Об этом пишет УРА-Информ.

Почетное первое место занял iPhone 11, который был доставлен в магазины в размере 19,5 млн штук и, наконец, свергнул с предыдущего лидера, который также является его предшественником - iPhone XR.

Лидер продаж обладает значительным преимуществом над вторым в списке ВВ Galaxy A51 (6,8 миллиона). Разница между вторым, третьим и четвертым местами невелика. Последнее место на подиуме принадлежит Redmi Note 8, за которым следует Redmi Note 8 Pro.

Из примечательных курьезов стоит отметить, что в первой десятке у нас всего четыре iPhone, а самым популярным флагманом с Android оказался Galaxy S20 + 5G (продано 3,5 миллиона копий).

Apple, вероятно, поняла, что более дешевая модель - это отличные результаты продаж, и, безусловно, в этом году также будет базовый iPhone 12, который, вероятно, снова будет выделяться от модели Pro.

Ранее мы сообщали, что Google Play заблокировал популярные приложения.