13:09 26.05.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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SpaceX и NASA создают историю: есть зеленый свет на миссию

Исторический запуск ракеты Falcon 9, которая выведет капсулу Crew Dragon на орбиту, быстро приближается. В понедельник миссия получила зеленый свет, хотя НАСА опасается, что погода может сорвать планы.

SpaceX и NASA создают историю: есть зеленый свет на миссию

Старт Falcon 9 запланирован на среду в 16:33 по местному времени (23:33 по Киеву). Ракета будет запущена из комплекса Kennnedy 39A и запустит капсулу Crew Dragon на орбиту с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту. Миссия предполагает, что они достигнут Международной космической станции (МКС) в четверг.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Миссия Demo-2 является исторической по крайней мере по двум причинам. Это первый такой старт с территории США после перерыва почти в десять лет. В течение последнего десятилетия американским астронавтам, которые хотели попасть на МКС, приходилось пользоваться помощью россиян и корабля "Союз".

Во-вторых, это первая миссия НАСА, в которой участвует частный сектор. Капсула Crew Dragon и ракета Falcon 9 - это работа SpaceX, которой управляет Элон Маск. Экипаж Дракона уже посетил МКС в марте прошлого года. Однако это был беспилотный полет.

Если миссия Demo-2 также будет успешной, она откроет совершенно новый этап в истории космонавтики. Это позволит SpaceX (а возможно, и другим компаниям в будущем) выполнять коммерческие транспортные полеты на МКС. Это также может заложить основы для "космического туризма". Элон Маск никогда не скрывал, что это было одной из его целей.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили нечто особенное в центре Млечного Пути.


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