SpaceX и NASA создают историю: есть зеленый свет на миссию

Старт Falcon 9 запланирован на среду в 16:33 по местному времени (23:33 по Киеву). Ракета будет запущена из комплекса Kennnedy 39A и запустит капсулу Crew Dragon на орбиту с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту. Миссия предполагает, что они достигнут Международной космической станции (МКС) в четверг.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Миссия Demo-2 является исторической по крайней мере по двум причинам. Это первый такой старт с территории США после перерыва почти в десять лет. В течение последнего десятилетия американским астронавтам, которые хотели попасть на МКС, приходилось пользоваться помощью россиян и корабля "Союз".

Во-вторых, это первая миссия НАСА, в которой участвует частный сектор. Капсула Crew Dragon и ракета Falcon 9 - это работа SpaceX, которой управляет Элон Маск. Экипаж Дракона уже посетил МКС в марте прошлого года. Однако это был беспилотный полет.

Если миссия Demo-2 также будет успешной, она откроет совершенно новый этап в истории космонавтики. Это позволит SpaceX (а возможно, и другим компаниям в будущем) выполнять коммерческие транспортные полеты на МКС. Это также может заложить основы для "космического туризма". Элон Маск никогда не скрывал, что это было одной из его целей.

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