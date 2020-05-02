Плиты ДСП для корпусной мебели: подготовка к работе

Древесно-стружечная плита потребуется для изготовления перегородок, витрин, выставочных стендов, других конструкций и элементов декора. Для придания листам нужной формы в компании «ВиЯр», которая работает в Киеве, заказывают раскрой ДСП. Подробнее об услуге можно узнать на сайте viyar.ua/catalog/porezka/, где также можно уточнить стоимость работы. В каталоге магазина подбирают все необходимое: от листов ДСП до фурнитуры.

Обработка плиты — трудоемкий процесс, который сопровождается большим количеством пыли. Работу выполняют на специальных станках, потому исключено образование сколов, трещин, задиров. Микропыль удаляют из помещения при помощи промышленных вытяжек.

Подготовка ДСП к использованию

Древесно-стружечные плиты необходимо предварительно обрабатывать — требуется распил. В мебельной отрасли из такого материала изготавливают стенки, корпус для кухонных и спальных гарнитуров, шкафы-купе, тумбы, каркас столов и пр. Подходит ДСП и для производства подоконников, дверных конструкций. В строительной отрасли материал применяется для изготовления ламината, перегородок, ниш, ширм, настилов. Он же потребуется и при возведении небольших беседок, летних домиков для дачи, вагончиков и времянок.

Распиловка и обработка поверхности необходима в любом случае. Цена услуги формируется с учетом сложности и объема предстоящей работы. Распиловку выполняют разными методами. Самыми популярными из них остаются:

срезы под разными углами, в том числе 45°;

резка кромки;

выполнение сложных пазов;

вырезы;

срезы сложного угла;

выборка четверти и пр.

Распил выполняют в деталях и погонных метрах. Дополнительно опытные мастера фрезеруют плиты под любые петли и фурнитуру, представленную в широком ассортименте. Специалисты предоставляют услуги кромкования ДСП и поклейки ПВХ-кромки.

Преимущества профессиональной работы

Перед созданием мебели, строительных или дизайнерских конструкций плиты необходимо предварительно обработать. Для выполнения этой сложной задачи используют специальные станки. Машина точно рассчитает параметры распила и задаст оптимальную схему порезки материала. В компании «ВиЯр» используют современные станки немецкого производителя Holzma. Алгоритм работы этих машин с программным управлением задают квалифицированные специалисты.

Преимущества услуги порезки ДСП от «ВиЯр»

Компания предлагает купить качественный материал и обработать его на собственном производстве;

гарантирована правильная геометрия деталей и высокое качество распила;

обеспечена чистота реза: никаких задир, сколов, деформации.

Обеспечена высокая точность замеров с допустимым незначительным отклонением в 0,1 мм. Специалисты выполняют работу в оговоренные сроки, а при необходимости — подбирают фурнитуру для мебели.