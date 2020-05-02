01:59 02.05.2020 | Технологии | Авторские статьи     укр | рус
100244565:boooeller

Плиты ДСП для корпусной мебели: подготовка к работе

ДСП — популярный материал, который используется в строительстве и при производстве мебели.

Древесно-стружечная плита потребуется для изготовления перегородок, витрин, выставочных стендов, других конструкций и элементов декора. Для придания листам нужной формы в компании «ВиЯр», которая работает в Киеве, заказывают раскрой ДСП. Подробнее об услуге можно узнать на сайте viyar.ua/catalog/porezka/, где также можно уточнить стоимость работы. В каталоге магазина подбирают все необходимое: от листов ДСП до фурнитуры.

Обработка плиты — трудоемкий процесс, который сопровождается большим количеством пыли. Работу выполняют на специальных станках, потому исключено образование сколов, трещин, задиров. Микропыль удаляют из помещения при помощи промышленных вытяжек.

обработка ДСП

Подготовка ДСП к использованию

Древесно-стружечные плиты необходимо предварительно обрабатывать — требуется распил. В мебельной отрасли из такого материала изготавливают стенки, корпус для кухонных и спальных гарнитуров, шкафы-купе, тумбы, каркас столов и пр. Подходит ДСП и для производства подоконников, дверных конструкций. В строительной отрасли материал применяется для изготовления ламината, перегородок, ниш, ширм, настилов. Он же потребуется и при возведении небольших беседок, летних домиков для дачи, вагончиков и времянок.

раскрой ДСП

Распиловка и обработка поверхности необходима в любом случае. Цена услуги формируется с учетом сложности и объема предстоящей работы. Распиловку выполняют разными методами. Самыми популярными из них остаются:

  • срезы под разными углами, в том числе 45°;
  • резка кромки;
  • выполнение сложных пазов;
  • вырезы;
  • срезы сложного угла;
  • выборка четверти и пр.

Распил выполняют в деталях и погонных метрах. Дополнительно опытные мастера фрезеруют плиты под любые петли и фурнитуру, представленную в широком ассортименте. Специалисты предоставляют услуги кромкования ДСП и поклейки ПВХ-кромки.

Преимущества профессиональной работы

распиловка ДСП

Перед созданием мебели, строительных или дизайнерских конструкций плиты необходимо предварительно обработать. Для выполнения этой сложной задачи используют специальные станки. Машина точно рассчитает параметры распила и задаст оптимальную схему порезки материала. В компании «ВиЯр» используют современные станки немецкого производителя Holzma. Алгоритм работы этих машин с программным управлением задают квалифицированные специалисты.

Преимущества услуги порезки ДСП от «ВиЯр»

  • Компания предлагает купить качественный материал и обработать его на собственном производстве;
  • гарантирована правильная геометрия деталей и высокое качество распила;
  • обеспечена чистота реза: никаких задир, сколов, деформации.

Обеспечена высокая точность замеров с допустимым незначительным отклонением в 0,1 мм. Специалисты выполняют работу в оговоренные сроки, а при необходимости — подбирают фурнитуру для мебели.


Поделиться

 
Китай скрыл масштабы эпидемии коронавируса, чтобы запастись медикаментами Тимошенко получила миллионы долларов от американской фирмы: стало известно за что В Украине с 5 мая немного ослабят карантин: что нужно знать Ситуация с коронавирусом в США: снова почти 1500 смертей за сутки
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив