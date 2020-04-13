Где купить качественную спецодежду по доступной цене

Браво Спецодежда

Компания "Браво Спецодежда" изготавливает и реализует рабочую одежду, специальную обувь и униформу для представителей разных сфер деятельности.В Здесь можно приобрести одежду и обувь, а также робу высочайшего качества, которая будет соответствовать всем требованиям безопасности, европейским стандартам качества и всем техническим условиям.

Браво Спецодежда имеет специальный интернет магазин, в котором представлена вся продукция компании. Здесь можно заказать спецодежду и спецобувь, как в розницу, так и оптом по цене производителя. Консультанты интернет магазины готовы в любой момент подсказать по поводу лучшего выбора для отдельной отрасли. Также клиенты могут посетить стационарный магазин "Браво Спецодежда" в Киеве или Одессе.

Какая спецодежда доступна в интернет магазине

Которая идеально подходит для защиты от обычных общепроизводственных загрязнений;

Которая защищает от влаги;

Специальные костюмы для сварщиков;

Специальная одежда для представителей сферы услуг;

Форма для охранных фирм или отделений предприятий, где есть собственная охрана.

Собственное производство

Компания "Браво Спецодежда" имеет собственное производство и может изготовить продукции на заказ с учетом заданий по материалу и другим нюансам. Компания, которая хочет заказать спецодежду, может выбрать свой фасон из эскизов или заказать конструкторам-модельерам фирменную одежду именно под специфику своей деятельности. На одежду можно нанести слоган, картинку, логотип или символику компании с помощью специальной технологии. Полностью вся продукция контролируется на предмет наличия брака, поэтому к заказчику она доходит уже в идеальном состоянии.

Одежда от "Браво Спецодежда" шьется комфортным кроем, она идеально ложится по фигуре человека. При изготовлении спецодежды используются безопасные для здоровья ткани. Дизайн получается весьма интересным и современным. Роба не похожа на советские изделия.