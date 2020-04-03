Не только "Заражение": какие фильмы о вирусах посмотреть во время карантина

Заражение (2011)

Сейчас об этом фильме Стивена Соденберга не говорят, наверное, только единицы. Причина? Человечество подвергается нападению таинственным вирусом, и его симптомы, т.е. сухой кашель и лихорадка похожи на COVID-19. Очень интересная история, которая напоминает действующую ситуацию в мире.

28 дней спустя (2001)

В одной из лабораторий ученые создают опасный вирус, который передается кровью и вызывает приступ ярости. Его на обезьянах, которые выбираются в результате несчастного случая. Дальше все переносится на людей…

Эпидемия (1995)

Еще один фильм, когда речь заходит об эпидемиях. Жители небольшого городка в Калифорнии внезапно начинают страдать от гриппоподобного заболевания. К сожалению, вирус убивает пациента менее чем за час, поэтому очень быстро эпидемия начинает угрожать всей стране.

Я - легенда (2007)

Фильм "Я – легенда" с Уиллом Смитом - один из самых популярных в его карьере. Смит играет роль военного вирусолога, который проводит исследования по созданию противоядия от смертельного вируса. Его создатель - доктор Алиса Криппин (Эмма Томпсон), которая считала, что она создала лекарство от рака. Реальность оказалась совершенно иной, и 94% населения мира погибло в результате вспышки.

Явление (2008)

На протяжении несколько минут крупные американские города охвачены эпидемией странных, страшных самоубийств. В чем причина таких резких изменений в поведении человека? Это теракт? Или эксперимент, который вышел из-под контроля, или новая версия смертельного вируса?

Об этом пишет Ура-Информ.

Ранее мы сообщали, чтоВВВВВ звезда сериала "Супердевушка" заразилась коронавирусом.