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Новые функции в приложении "Дія": что будет доступно пользователям

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые дополнения в приложении "Дія".

Новые функции в приложении

"Завтра на портале "Дія" мы запускаем комплекс электронных услуг для физических лиц - предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытия. Это будут очень удобны и просты сервисы для граждан, минимум кликов и времени - так, как мы мечтаем сделать для всех услуг.

Быть идеальными этим услугам мешает один старый рудимент - книга учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции. Законопроект о осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте, но время принятия в сегодняшних условиях неизвестен.

Поэтому сегодня в Правительстве мы приняли решение, которым разрешено до завершения карантина не покупать и не регистрировать ФОПам эти книги, крайне неудобно и почти недоступно в текущих условиях. А за это время мы будем работать дальше, чтобы сделать книгу электронной и упростить для отдельных групп", - написал Федоров на своей странице в Фейсбук, пишет Ура-Информ.

Ранее мы писали о том, какие преимущества имеет приложение "Дія".


  
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