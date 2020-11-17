Матч Швейцария - Украина официально отменен

УЕФА сообщил Украинской ассоциация футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может произойти".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В тоже время отмечается, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей не оставляет никаких шансов на проведение матча.

Таким образом, на данный момент судьбу поединка будет решать УАФА. Футбольный союз может присудить одной из команд техническое поражение или же перенести встречу на другую дату.

Напомним, что новые тесты на коронавирус показали позитивный результат у еще одного футболиста сборной Украины Руслана Малиновского. Еще два футболиста Сергей Кривцов и Жуниор Мораес также оказались с позитивными тестам. Однако они месяц назад уже болели ковидов и имеют в своей крови антитела к вирусу, поэтому никак не могли повторно заразиться.