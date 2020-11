Соперник "Шахтера" в ЛЧ отправился на игру с чемпионом Украины в оккупированный Донецк

"Жеребята уезжают в Донецк", – указано в твиттере немецкого клуба. Конечно, же это ошибка контент-редактора немецкой команды, который просто не разобрался с информацией о том, что во первых на данный момент Донецк оккупирован боевиками, во вторых в Донецке уже давно не функционирует местный аэропорта, а в третьих – матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом пишет УРА-Информ.

The Foals are off to Donetsk! ✈️🇺🇦#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG