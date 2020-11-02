Соперник "Шахтера" в ЛЧ отправился на игру с чемпионом Украины в оккупированный Донецк

Менхенгладбаская "Боруссия" отправилась на матч Лиги чемпионов против "Шахтера" в оккупированный Донецк. Именно такое можно предположить, если прочитать официальный твиттер немецкой команды.
"Жеребята уезжают в Донецк", – указано в твиттере немецкого клуба. Конечно, же это ошибка контент-редактора немецкой команды, который просто не разобрался с информацией о том, что во первых на данный момент Донецк оккупирован боевиками, во вторых в Донецке уже давно не функционирует местный аэропорта, а в третьих – матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Об этом пишет УРА-Информ.
The Foals are off to Donetsk! ✈️🇺🇦#DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG— Gladbach (@borussia_en) November 2, 2020
Интересно, что пользователи быстро сообщили об ошибке представителям куба. Так, например, пользователей с ником glebosik_memosik написал: "Это было бы большой ошибкой, ребята, не только потому, что матч пройдет в Киеве, но и потому, что в Донецке больше нет аэропорта!".
Пресс-службу "Боруссии" ответила на этот твит – "Конечно, хорошая работа. Хорошо, что мы не заказали билеты". Однако на данный момент твитт о том, что команда отправляется в Донецк так и не изменен и не удален.
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