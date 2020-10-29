Британский чемпион отказывается от боя с Усиком, но хочет оставить чемпионский пояс

Британский промоутер Эдди Хирн признал, что сделает все возможное, чтобы временно освободить Энтони Джошуа (23-1, 21 нокаут) от обязанности защищать пояс WBO в супертяжелом весе, обязательным претендентом на который является Александр Усиком (17-0, 13 нокаутов).
Если Джошуа победит Кубрата Пулева (28-1, 14 нокаутом) в следующем бою 12 декабря, то, согласно позиции Всемирной боксерской организации, он должен, обязательно, сразиться с Усиком, при условии, что в эту субботу украинец победит Дерека Чисору (32-9, 23). КО).
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.
Однако Хирн не скрывает, что дуэль Джошуа - Усик не так важна, потому что он хотел бы как можно скорее провести бой за четыре чемпионских титула между AJ и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
- Если Джошуа победит Пулев, мы обратимся к WBO со словами: мы хотим бороться за статус абсолютного чемпиона мира - заявилглава Matchroom Boxing. - WBO может ответить да или нет. Если скажут "нет", мы спросим Усики: дадите ли вы нам шанс боксировать с Фьюри, может, в апреле?
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