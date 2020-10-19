13:51 19.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Матч чемпиона Украины в Лиге чемпионов отменили: все из-за COVID-19

Чемпион Украины по гандболу среди мужчин запорожский Мотор не сыграет в ближайшую среду матч Лиги чемпионов с французским Нантом. Встреча украинской и французской команды была перенесена из-за коронавируса.

Матч чемпиона Украины в Лиге чемпионов отменили: все из-за COVID-19

Поединок самого престижного клубного турнира в Европе был перенесен из-за вируса в украинской команде. Сразу 14 гандболистов украинского клуба сдало положительные тесты на COVID-19 еще в начале октября и пока на данный момент не могут вернуться на площадку.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Спорт Арену.

Матч пятого тура группового этапа против Нанта должен был пройти в Запорожье 21 октября, в среду. Эта встреча была перенесена на более поздний срок, так как и поединок предыдущего тура украинской команды против немецкого Киля. На данный момент неизвестно, когда и где проведет эти матчи Мотор.

После своих трех поединок украинский клуб не имеет в своем активе набранных пунктов и занимает шестое место из восьми в группе В. В следующий раунд турнира выходят шесть команд из группы.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко сенсационно проиграл все свои пояса.


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