09:34 16.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лопес - Ломаченко: где посмотреть бой за 4 чемпионских пояса

Уже в ночь с субботы на воскресенья, в 4:00 18 ноября начнется вечер бокса, главным событием которого станет поединок украинского боксера Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и представителя США Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Лопес - Ломаченко: где посмотреть бой за 4 чемпионских пояса

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими титулами - WBC, WBO, WBA, а американец – одним – IBF.

Официальным и единственным транслятором этого боя в Украине является платформа Megogo. Именно там, начиная с 4:00 18 ноября можно будет увидеть долгожданный бой, который должен был состояться несколько месяцев раньше, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Об это пишет УРА-Информ.

Если у абонентов нет действующего пакета в Megogo, то нужно его подключить. Трансляция будет доступна с "Оптимального" пакета. Другие телеканалы бой Ломаченко – Лопес в Украине не покажут.

В США поединок будет показывать телеканал ESPN также в прямом эфире. В соседней Польше трансляция будет доступна на Polsat Sport.

Ранее был назван самый дорогой украинский футболист. В 


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