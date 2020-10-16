Лопес - Ломаченко: где посмотреть бой за 4 чемпионских пояса

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими титулами - WBC, WBO, WBA, а американец – одним – IBF.

Официальным и единственным транслятором этого боя в Украине является платформа Megogo. Именно там, начиная с 4:00 18 ноября можно будет увидеть долгожданный бой, который должен был состояться несколько месяцев раньше, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Об это пишет УРА-Информ.

Если у абонентов нет действующего пакета в Megogo, то нужно его подключить. Трансляция будет доступна с "Оптимального" пакета. Другие телеканалы бой Ломаченко – Лопес в Украине не покажут.

В США поединок будет показывать телеканал ESPN также в прямом эфире. В соседней Польше трансляция будет доступна на Polsat Sport.

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