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Лос-Анджелес Лейкерс 17-раз в истории стали чемпионами НБА

Через несколько месяцев после трагической смерти Коби Брайанта его любимый клуб, за который он играл на протяжении всей своей профессиональной карьеры – "Лос-Анджелес Лейкерс", стал чемпионом НБА. "Лейкерс" 17-раз в истории стали чемпионатами Национальной баскетбольной ассоциации.

Лос-Анджелес Лейкерс 17-раз в истории стали чемпионами НБА

Леброн Джеймс сегодня набрал 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Его трипл-дабл позволил "Лейкерс" одержать четвертую победу в серии с "Майами Хит" в шестом матче финала НБА. В этой встрече клуб из Лос-Анджелеса победил со счетом 106:93, не позволив сопернику зацепиться за матч. Таким образом, "Лейкерс" выиграли серию со счетом 4-2.

Об этом пишет УРА-Информ.

Леброн Джеймс был выбран самым ценным игроком финала, для которого это четвертый чемпионский титул (и четвертая награда MVP) в его карьере.

Ранее "Лейкерс" выиграли чемпионат в 1949, 1950, 1952-54 годах, когда они еще базировались в Минеаполисе, и уже в Лос-Анджелесе в 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000-02, 2009 и 2010 годах.

Таким образом, "Лейкерс" догнали команду "Бостон Селтикс", которая также с 17 победами до сих пор независимо удерживала титул самой успешной команды лиги.

Ранее мы сообщали, что "Тампа-Бэй" стала обладателем Кубка Стэнли НХЛ.


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