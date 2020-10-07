08:31 07.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Франция - Украина: где смотреть товарищеский матч

Сегодня, седьмого октября, сборная Украины по футболу проведет все-таки товарищеский матч против команды Франции в гостях.

Франция - Украина: где смотреть товарищеский матч

Эта встреча должна была пройти еще 31 марта, но именно тогда Западная Европа начала борьбу с пандемией коронавируса и всем было не до футбола. В итоге поединок перенесли на сегодня, но еще вчера встреча была под угрозой срыва из-за ситуации с COVID-19 в сборной Украине.

Об этом пишет УРА-Информ.

Несмотря на все трудности матч Франция – Украина все-таки состоится. Начало поединка запланировано на 22:10. В Украине встречу покажут телеканалы Футбол-1 и Украина. Во Франции трансляция будет доступ на TF1.

В соседней Польше игру можно будет увидеть на телеканале Polsat Sport Premium 1, в России встречу покажет телеканала Матч ТВ, в Словакии поединок будет транслировать телеканал Sport 2 CZ/SK. Этот же канал покажет игру и в Чехии. В Сербии и Боснии с Герцеговиной матч Франция – Украина будет доступен на SportKlub 4. В США игру можно будет увидеть на следующих сервисах - TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, ESPN+.

Напомним, что в сборной Украине целый ряд игроков сдал положительные тесты на коронавирусную инфекцию и пропустит игру.


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