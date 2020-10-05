11:11 05.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Шахтере: что известно на данный момент и как это повлияет на сборную

Вечером четвертого октября донецкий "Шахтер" уже после матча с "Десной", который завершился со счетом 2:2, сообщил, что двое футболистов основной команды клуба заразилось коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Шахтере: что известно на данный момент и как это повлияет на сборную

Позитивные тесты на COVID-19 сдали игроки сборной Украины Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Они были в числе тех футболистов, которые дополнительно сдавали тесты перед отъездом в сборную Украины. Всего в сборную Украины Андрей Шевченко вызвал восемь игроков, однако уже очно известно, что они не сыграют в товарищеском матче против Франции в ближайшую среду.

Об этом пишет УРА-Информ.

Теперь "Шахтер" уходит на самоизоляцию. При этом Степаненко и Пятов играли против "Десны" и вполне вероятно могли заразить футболистов соперников. Донецкий клуб сегодня, пятого октября, проведет дополнительное тестирование, еще одно запланировано на четверг. То есть точно в матче в сразу Шевченко не сможет использовать игроков "Шахтера", также под большим вопросом их участие в игре в субботу с Германией.

Те футболисты, которые сдадут негативные тесты смогут вернуться к тренировкам, остальные – будут сидеть на карантине.

Ранее мы сообщали, что умер легендарный игрок Шахтера: ему было всего 48.


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