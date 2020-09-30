Элина Свитолина с большими проблемами прошла в третий раунд Ролан Гаррос

Свитолина очень уверенно начала встречу и повела со счетом 4:0, однако отдала два гейма кряду. В итоге первая партия завершилась со счетом 6:3 в пользу украинки.

Об этом пишет УРА-Информ.

Вторая партия прошла под аккомпанемент представительницы Мексики. У 23-летней Сарасуа практически все получалось, что не скажешь об украинке. В итоге мексиканка сумела очень уверенно провести партию и выиграла ее, не отдав Свитолиной ни одного гейма – 6:0.

В заключительной партии матча Свитолина сумела собраться и на классе закрыла поединок. Она отдала только два гейма своей сопернице и выиграл сет со счетом 6:2.

Таким образом, украинка вышла в 1/16 финала турнира во Франции. В следующем раунде соревнований она сыграет против победительницы матча Екатерина Александрова (Россия, WTA 31) – Астра Шарма (Индия, WTA 134).

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