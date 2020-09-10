Четырехкратный чемпион мира Феттель подписал контракт с Астон Мартин

В середине мая было объявлено, что немец покинет Ferrari по окончании чемпионата этого года. Конюшня с Маранелло решила не предлагать своему водителю новый контракт, пописав Карлоса Сайнса из McLaren.

Об этом пишет УРА-Информ.

С тех пор будущее Феттеля было предметом спекуляций, и считалось, что он вступил в переговоры с Mercedes, Red Bull и Renault. Несмотря на это, представители этих команд отметили, что не принимают его во внимание в контексте сезона 2021 года.

В итоге немец оказался в Racing Point. Конюшня из Сильверстоуна решила прекратить сотрудничество с Серхио Пересом, несмотря на контракт, действующий до 2022 года. Преемником мексиканца станет Себастьян Феттель, подписавший с командой долгосрочный контракт и ставший новым партнером Лэнса Стролла.

"Я рад наконец поделиться некоторыми захватывающими новостями о моем будущем", - сказал Себастьян Феттель, пилот Aston Martin в следующем году. "Я очень горжусь тем, что стану гонщиком команды в 2021 году".