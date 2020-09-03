11:37 03.09.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина - Швейцария: где смотреть матч

Сегодня сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок в 2020 году. В рамках Лиги Наций дивизиона А подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Швейцарии.

Украина - Швейцария: где смотреть матч

Поединок пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов", однако болельщиков на стадион не пустят из-за ситуации с пандемией коронавируса. В тоже время прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на украинских телеканалах. Поединок начнется в 21:45 и будет показан на двух телеканалах: Украина и Футбол 1.

Об этом пишет УРА-Информ.

Болельщики за границей смогут увидеть матч Украина – Швейцария на своих телеканалах также. Так в Россию игру покажет телеканал Матч Футбол 1. В Польше поединок будет доступен на канале Polsat Sport Extra. В Великобритании встречу покажет телеканал Sky Sports Red Button, а в Италии матч можно будет увидеть на Sky Sports Calcio.

В Германии за игрой украинских футболистов можно будет смотреть сразу на двух телеканалах – DAZN и SRF zwei, а в Хорватии на - Sportklub 1 Croatia. В США встреча будет доступна на ESPN3,В TUDN.com иВ TUDNxtra.

Ранее мы сообщали, что украинские клубы узнали соперников в квалификации Лиги Европы.


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