В НБА бойкот: игроки не хотят играть из-за стрельбы в афроамериканца

Это был знак протеста против того, что произошло в Висконсине. Напомним, что 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был семь раз ранен полицией Висконсина и парализован ниже пояса. Адвокат Блейка говорит, что он пытался уладить конфликт между двумя людьми из-за царапины на машине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Таким образом, игроки НБА, которые поддерживают международное движение Black Lives Matter, явно выступают против агрессивного и неоправданного обращения с чернокожими. По словам очевидцев воскресных событий, Блейк не угрожал полиции.

Однако это не единственный шаг в этом вопросе. Через несколько мгновений после того, как Бакс не вышли на игру Magic, другие команды также отказались играть. В Матчи между "Хьюстон Рокетс" и "Оклахомой Сити Тандер", а также "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блейзерс". Также не состоялись.

Сегодня должно пройти экстренное заседание руководства клубов лиги, на котором будут приняты дальнейшие шаги.

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