14:48 13.08.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Официально: Ломаченко подписал контракт на важнейший бой в жизни

Есть договоренность об организации объединительного боя в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО). На кону будут чемпионские пояса WBC Franchise, WBO, WBA и IBF. Это значит, что победитель боя станет абсолютным чемпионом мира.

Официально: Ломаченко подписал контракт на важнейший бой в жизни

После того, как Ломаченко отдал своему сопернику часть своей зарплаты, финансовые условия были согласованы. Украинец заработает за свое выступление около 2,5 миллионов долларов, а американец - почти 2 миллиона долларов. Это будет рекордная выплата для Лопеса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на авторитетное издание The Ring Magazine.

Изначально бой должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. В конечном итоге поединок за лучшего боксера в легком весе состоится 17 октября в США. При этом вечер бокса не будет показан в США в системе Pay-Per-View.

22-летний Лопес в своем последнем появлении в ринге нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде и завоевал титул Международной федерации бокса. Еще до этого поединка было ясно, что победитель в следующем поединке будет боксировать с Ломаченко.

Свой последний бой украинец провел в августе прошлого года. 31-летний боксер дебютировал перед британской публикой и единогласно по очкам победил Люка Кэмпбелла.


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