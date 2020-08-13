Официально: Ломаченко подписал контракт на важнейший бой в жизни

Есть договоренность об организации объединительного боя в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО). На кону будут чемпионские пояса WBC Franchise, WBO, WBA и IBF. Это значит, что победитель боя станет абсолютным чемпионом мира.
После того, как Ломаченко отдал своему сопернику часть своей зарплаты, финансовые условия были согласованы. Украинец заработает за свое выступление около 2,5 миллионов долларов, а американец - почти 2 миллиона долларов. Это будет рекордная выплата для Лопеса.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на авторитетное издание The Ring Magazine.
Изначально бой должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. В конечном итоге поединок за лучшего боксера в легком весе состоится 17 октября в США. При этом вечер бокса не будет показан в США в системе Pay-Per-View.
22-летний Лопес в своем последнем появлении в ринге нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде и завоевал титул Международной федерации бокса. Еще до этого поединка было ясно, что победитель в следующем поединке будет боксировать с Ломаченко.
Свой последний бой украинец провел в августе прошлого года. 31-летний боксер дебютировал перед британской публикой и единогласно по очкам победил Люка Кэмпбелла.
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