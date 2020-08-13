Официально: Ломаченко подписал контракт на важнейший бой в жизни

После того, как Ломаченко отдал своему сопернику часть своей зарплаты, финансовые условия были согласованы. Украинец заработает за свое выступление около 2,5 миллионов долларов, а американец - почти 2 миллиона долларов. Это будет рекордная выплата для Лопеса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на авторитетное издание The Ring Magazine.

Изначально бой должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. В конечном итоге поединок за лучшего боксера в легком весе состоится 17 октября в США. При этом вечер бокса не будет показан в США в системе Pay-Per-View.

22-летний Лопес в своем последнем появлении в ринге нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде и завоевал титул Международной федерации бокса. Еще до этого поединка было ясно, что победитель в следующем поединке будет боксировать с Ломаченко.

Свой последний бой украинец провел в августе прошлого года. 31-летний боксер дебютировал перед британской публикой и единогласно по очкам победил Люка Кэмпбелла.