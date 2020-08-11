10:27 11.08.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Шахтер" - "Базель": где смотреть трансляцию матча

Сегодня, 11 августа, донецкий "Шахтер" проведет четвертьфинальный матч Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет швейцарский "Базель.

Матч между соперниками пройдет в Гельзенкирхене, как и все остальные поединки решающей стадии турнира, они состояться на стадионах в Германии. Если донецкий клуб сумеет пройти швейцарского соперника, то в полуфинале турнира сыграет против миланского "Интера", который вчера сумел переиграть "Байер" со счетом 2:1.

Об этом пишет УРА-Информ.

Поединок "Шахтер" – "Базель" начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине трансляция будет доступна на телеканале "Футбол-1". Если у вас есть спутниковое телевидение или вы проживаете за границей, то у вас также будет возможность посмотреть этот матч.

Так трансляция в России будет доступна на телеканале Матч Футбол 2. В Польше встречу можно будет увидеть на телеканале Polsat Sport Premium 2. В Румынии встречу покажут на Digi Sport 2 Romania и Telekom Sport 2 Romania. В Словакии трансляция будет доступна на DIGI GO. В Великобритании матч можно будет увидеть на канале BT Sport 2, а в Испании – на Movistar Liga de Campeones 1. В Италии матч "Шахтер" – "Базель" покажет телеканал Sky Sport Football.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной Украины заразился коронавирусом.


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