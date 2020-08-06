Известный гонщик находится в коме после ужасной аварии в Польше (ВИДЕО)

Голландский велогонщик Фабио Якобсен перенес операцию, которая длилась пять часов в ночь со среды на четверг. Сегодня врачи попытаются вывести его из фармакологической комы. Состояние гонщика, попавшего в очень серьезную аварию во время Tour de Pologne, тяжелое, но стабильное.
Фабио Якобсен перенес черепно-лицевую операцию. К счастью, у него не было повреждений мозга. Однако у него травма груди, из-за которой ему очень трудно дышать. "Он смог избежать переломов позвоночника, будучи в хорошей форме", - сказал его лечащий врач в четверг утром. Он добавил, что надеется, что худшее уже позади и теперь должно только наладиться. Дополнительная информация о его здоровье будет предоставлена позднее.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.
Якобсен был признан организаторами победителем первого этапа Tour de Pologne 2020 от Хожува до Катовице.
23-летний велосипедист на финише попал в очень опасную аварию после того, как Дилан Грёневеген перерезал ему дорогу и столкнул его за ограждение.
В результате аварии пострадали несколько велосипедистов и судья Анджей Левандовски. Однако больше всех пострадал вышеупомянутый Якобсен. Велосипедиста тут же доставили на вертолете в больницу, после чего он впал в фармакологическую кому.
Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i— World Cycling Stats (@wcsbike) August 5, 2020
Ранее мы сообщали, что пилот Ф-1 заразился коронавирусом.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг