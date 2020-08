Известный гонщик находится в коме после ужасной аварии в Польше (ВИДЕО)

Фабио Якобсен перенес черепно-лицевую операцию. К счастью, у него не было повреждений мозга. Однако у него травма груди, из-за которой ему очень трудно дышать. "Он смог избежать переломов позвоночника, будучи в хорошей форме", - сказал его лечащий врач в четверг утром. Он добавил, что надеется, что худшее уже позади и теперь должно только наладиться. Дополнительная информация о его здоровье будет предоставлена позднее.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Якобсен был признан организаторами победителем первого этапа Tour de Pologne 2020 от Хожува до Катовице.

23-летний велосипедист на финише попал в очень опасную аварию после того, как Дилан Грёневеген перерезал ему дорогу и столкнул его за ограждение.

В результате аварии пострадали несколько велосипедистов и судья Анджей Левандовски. Однако больше всех пострадал вышеупомянутый Якобсен. Велосипедиста тут же доставили на вертолете в больницу, после чего он впал в фармакологическую кому.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i