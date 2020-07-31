У Зеленского хотят провести Олимпийские игры в Украине

Чиновник отметил, что, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, ОП и Национальный олимпийский комитет работают над приездом в Украину руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

По мнению Ермака, такая мера стала бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпиады.

По словам министра молодежи и спорта Вадим Гутцайт, руководитель Национального комитета Украины Сергей Бубка активно работает над участием страны в конкурсе на проведение либо летней Олимпиады 2028 года, либо Зимней 2030 года.

Как стало известно ранее, мексиканский гонщик Формулы 1 Серхио Перес не будет участвовать в Гран При Великобритании. Тестирование показало, что он заражен коронавирусом, и последующие исследования подтвердили это.