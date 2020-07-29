Девять клубов АПЛ хотят отстранения "Манчестер Сити" от еврокубков

Стоит отметить, что в суд обратились спортивные клубы, которые могли попасть в еврокубки, из-за этого они желали сохранения дисквалификации сильного противника. Этими командами были лондонские "Арсенал", "Бернли", "Челси", "Лестер", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". Однако отмечается, что "Ман Сити" не делал запрос об отсрочке на время разбирательств.

Также в докладе CAS чказано, что футбольный клуб "Сити" отказался сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вел расследование финансовой деятельности спортивного клуба.

Хотя большинство членов комиссии суда не увидели доказательств утверждению УЕФА, что спонсорский доход клуба был завышен, но за отказ сотрудничать со следствием было принято решение оштрафовать "горожан" на 10 млн евро.

Ранее стало известно, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал свое решение назначить главным тренером команды румынского специалиста Мирчу Луческу.