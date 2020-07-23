Луческу является главным претендентом на пост тренера "Динамо"

Возможным новым тренером спортивного клуба "Динамо", который базируется в украинской столице, может стать бывший тренер ФК "Шахтер" (Донецк) Мирча Луческу. Специалист уже находится в Украине.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил информированный источник в столичном клубе, передает УРА-Информ.
Источник издания также подтвердил, что Луческу прибыл в Киев еще вчера вечером чартерным рейсом и уже осмотрел тренировочную базу футбольного клуба "Динамо", которая находиться в Конча-Заспе.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду побил рекорд чемпионата Италии. Спортсмен быстрее всех достигнув отметки в 50 голов.