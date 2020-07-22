10:52 22.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
100245731:Nataly

В Токио назвали условия проведения Олимпиады

Организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей на Олимпиаде в Токио. Ключевым моментом при принятии решения, касательно проведения игра будет готовность вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление президента оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори,В передает УРА-Информ.

В Токио назвали условия проведения Олимпиады

Он предполагает, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет. Также он отметил, что дальше переносить олимпийские игры уже нет возможности.

Мори говорит, что города - хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние - в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.

Как сообщалось ранее, золотой мяч не будут вручать в 2020 год. Трофей присуждался ежегодно с 1956 года.


Поделиться

Читайте также:
 
Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом В МВД рассказали, правильно ли сделал Зеленский, выполнив требование террориста Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 15 миллионам В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
Проишествия
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
  • 09:51 В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
  • 09:12 Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив