В Токио назвали условия проведения Олимпиады

Он предполагает, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет. Также он отметил, что дальше переносить олимпийские игры уже нет возможности.

Мори говорит, что города - хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние - в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.

Как сообщалось ранее, золотой мяч не будут вручать в 2020 год. Трофей присуждался ежегодно с 1956 года.